С пятницы, 3 июля, Польша восстанавливает обязательный карантин для лиц, прилетающих из Украины, который был отменен 1 июля.

Об этом говорится в распоряжении Министерства внутренних дел Польши.

Согласно документу, Украину исключили из перечня стран за пределами ЕС, авиапассажиры которых при въезде в Польшу освобождаются от обязательной самоизоляции.

Также в распоряжении добавили новые категории лиц, освобожденных от прохождения карантина после пересечения границы. Обязательная самоизоляция отменяется для студентов, слушателей учреждений последипломного образования и аспирантов, но при условии документального подтверждения факта обучения в Польше. Кроме того, от карантина освобождаются ученые, которые проводят научную или исследовательскую работу.

Под карантин не подпадают и члены дипмиссий, представители международных организаций и члены их семей, граждане ЕС и их родственники, а также граждане других стран ЕС, следующих через Польшу транзитом.

Напомним, 2 июля стало известно об отмене обязательного карантина для украинцев, прибывающих самолетом.