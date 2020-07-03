Об этом говорится в распоряжении Министерства внутренних дел Польши.
Согласно документу, Украину исключили из перечня стран за пределами ЕС, авиапассажиры которых при въезде в Польшу освобождаются от обязательной самоизоляции.
Также в распоряжении добавили новые категории лиц, освобожденных от прохождения карантина после пересечения границы. Обязательная самоизоляция отменяется для студентов, слушателей учреждений последипломного образования и аспирантов, но при условии документального подтверждения факта обучения в Польше. Кроме того, от карантина освобождаются ученые, которые проводят научную или исследовательскую работу.
Под карантин не подпадают и члены дипмиссий, представители международных организаций и члены их семей, граждане ЕС и их родственники, а также граждане других стран ЕС, следующих через Польшу транзитом.
Напомним, 2 июля стало известно об отмене обязательного карантина для украинцев, прибывающих самолетом.
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