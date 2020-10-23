С 24 октября в Польше начинает действовать жесткий карантин из-за стремительного увеличения количества новых больных коронавирусом. Всю территорию страны отнесли к "красной" зоне.

Об этом сообщил глава польского правительства Матеуш Моравецкий и глава Минздрава Польши Адам Недзельский, передает Wiadomosci.

Премьер страны отметил, что ситуация выходит из-под контроля, поэтому власть среагировала решительно. Локдаун в Польше будет действовать 14 дней с возможностью продления.

Так, школьники от 4 класса переходят на дистанционное обучение. Все дети в возрасте до 16 лет имеют право находиться на улицах только под присмотром родителей.

На всей территории страны запрещено собираться группами более пяти человек. Однако это правило не касается людей, проживающих вместе.

Заведениям общественного питания запрещено работать в стандартном режиме. Разрешено отправлять заказ курьерами.

По словам Моравецкого, если через две недели не будет результата, то жесткий карантин продлят.

Известно, что для помощи пожилым людям создадут так называемый “корпус поддержки пенсионеров”. К его работе привлекут армейские подразделения.

По словам главы Минздрава Польши, уже через неделю станет понятно, помогает ли жесткий карантин остановить распространение вируса.