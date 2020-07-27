Правительство Польши анонсировало выход страны из соглашения Совета Европы против домашнего насилия (Стамбульская конвенция). В ЕС выразили обеспокоенность.

Об этом сообщают #Буквы.

В субботу, 25 июля, министр юстиции Польши Збигнев Зебро на совместной пресс-конференции со своим заместителем Марцином Романовским объявил, что правительство начнет работу в направлении выхода Польши из Стамбульской конвенции.

“В понедельник мы подадим заявку в Министерство по делам семьи, труда и социальной политики, чтобы начать официальную работу по прекращению так называемой Стамбульской конвенции”, — цитирует министра Польское радио.

По словам министра, польское законодательство в вопросе защиты женщин от насилия является образцовым.

В то же время Стамбульская конвенция, считает министр, не предлагает решений проблемы и содержит положения “идеологического характера”, которые действующее правительство “не принимает и считает вредным”.

В этом контексте Зебро упомянув, в частности, о “построении так называемого социокультурного пола в противовес биологическому полу”.

Стоит отметить, что Польша подписала Конвенцию в декабре 2012 года, а ратифицировала — в 2015 году.

Реакция Совета Европы

В воскресенье, 26 июля, генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич прокомментировала решение польского правительства. Как сообщает французская газета Ouest-France, Бурич назвала решение вызывающим тревогу и выразила сожаления.

“Выход из Стамбульской конвенции вызвал бы глубокое сожаление и стал бы серьезным шагом назад в деле защиты женщин от насилия в Европе”, — считает она.

Также генсек Совета Европы призвала власть Польши к конструктивному диалогу.

“Если есть какие-либо заблуждения или недоразумения относительно конвенции, мы готовы прояснить их в конструктивном диалоге”, — добавила она.

Некоторые депутаты Европарламента также неодобрительно высказались в отношении решении о выходе Польши из конвенции.

“Позорно, что государство-член ЕС хочет выйти из Стамбульской конвенции, направленной на защиту женщин от гендерного насилия. Я стою с польскими гражданами, выходящими на улицы, чтобы требовать уважения прав женщин”, — написала в Twitter депутат Европарламента от Испании Ираче Гарсиа-Перес.

It’s disgraceful that an EU member state wants to withdraw from the #IstanbulConvention, aimed at protecting women against gender-based violence. I stand with Polish citizens taking the streets to demand respect for women’s rights 🇵🇱 🇪🇺 https://t.co/LjW6CjxIKg — Iratxe Garcia Perez/♥️ (@IratxeGarper) July 26, 2020

Бельгийский депутат Европарламента Ги Верхофстадт считает, что решение было “скандальным”

“Скандальное решение польского правительства покинуть Стамбульскую конвенцию. Насилие не является традиционной ценностью. ЕС и все его члены подписали [конвенцию], потому что Европа выступает за права человека, равенство и порядочность”, — написал он.

Scandalous decision by Polish government to leave #IstanbulConvention. Violence is not a traditional value. EU and all of its members signed, because Europe stands for human rights, equality and decency. https://t.co/YskEiVTnfm — Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) July 26, 2020

Что такое Стамбульская конвенция?

Стамбульская конвенция (оф. название “Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием”) — это международное соглашение Совета Европы, первое в своем роде, направленное против насилия в отношении женщин и домашнего насилия.

Документ был открыт для подписания в мае 2012 года и в настоящее время подписан 46 странами и Европейским союзом.

История создания документа

В 2002 году впервые были приняты рекомендации Комитету министров Совета Европы о защите женщин от насилия.

С 2006 по 2008 года парламентская ассамблея СЕ приняла ряд резолюций и рекомендаций, призывающих к принятию юридически обязательных стандартов по предупреждению, защите от самых тяжких и распространенных форм насилия по признаку пола и судебному преследованию за них.

Принятые Советом во внимание национальные доклады, исследования и опросы выявили масштаб проблемы и значительные различия в законодательствах разных стран. Так в 2008 году была создана экспертная группа, которая в течение 2 лет готовила документ, призванный сделать правовые стандарты защиты жертв насилия одинаковыми во всех странах Европы.

Суть Стамбульской Конвенции

Стамбульская Конвенция — первый юридический документ, который “создает всеобъемлющую правовую базу и подход к борьбе с насилием в отношении женщин”. Он направлен на предотвращение бытового насилия, защиту жертв и судебное преследование виновных. Всего в Конвенции 12 разделов и 81 статья.

Насилие в отношении женщин признается документом нарушением прав человека и формой дискриминации, а также обязывает страны, которые ратифицировали его, проявлять добросовестность при предотвращении насилия, защите жертв и привлечении к ответственности виновных.

Конвенция содержит перечень преступлений, которые квалифицируются как насилие отношении женщин, и страны, ратифицировавшие ее, должны криминализировать такие действия.

Речь идет о психологическом насилии (статья 33), преследовании (статья 34), физическом насилии (статья 35), сексуальном насилии, в том числе изнасиловании (статья 36), принудительном браке (статья 37), калечении женских половых органов (статья 38), принудительных абортах и стерилизации (статья 39), сексуальных домогательствах (статья 40) и преступлениях против чести (статья 42).

Конвенция также содержит определение гендера как “социально сконструированной роли, модели поведения, действия и атрибуты, которые данное общество считает подходящими для женщин и мужчин”.

Какие страны подписали соглашение?

Первой страной, ратифицировавшей Конвенцию, была Турция (март 2012 года). С 2013 по 2019 годы присоединились еще 33 страны: Албания, Андорра, Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Хорватия, Кипр, Дания, Финляндия, Эстония, Франция, Грузия, Германия, Греция, Исландия, Ирландия, Италия, Люксембург, Македония, Мальта, Монако, Черногория, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, Португалия, Сан-Марино, Сербия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария.

Еще 12 стран подписали, но так и не ратифицировали соглашение: Армения, Болгария, Чехия, Венгрия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Молдова, Словакия, Украина, Великобритания.