Об этом сообщают #Буквы.

В субботу, 25 июля, министр юстиции Польши Збигнев Зебро на совместной пресс-конференции со своим заместителем Марцином Романовским объявил, что правительство начнет работу в направлении выхода Польши из Стамбульской конвенции.

По словам министра, польское законодательство в вопросе защиты женщин от насилия является образцовым.

В то же время Стамбульская конвенция, считает министр, не предлагает решений проблемы и содержит положения “идеологического характера”, которые действующее правительство “не принимает и считает вредным”.

В этом контексте Зебро упомянув, в частности, о “построении так называемого социокультурного пола в противовес биологическому полу”.

Стоит отметить, что Польша подписала Конвенцию в декабре 2012 года, а ратифицировала — в 2015 году.

В воскресенье, 26 июля, генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич прокомментировала решение польского правительства. Как сообщает французская газета Ouest-France, Бурич назвала решение вызывающим тревогу и выразила сожаления.

Также генсек Совета Европы призвала власть Польши к конструктивному диалогу.

Некоторые депутаты Европарламента также неодобрительно высказались в отношении решении о выходе Польши из конвенции.

It’s disgraceful that an EU member state wants to withdraw from the #IstanbulConvention, aimed at protecting women against gender-based violence. I stand with Polish citizens taking the streets to demand respect for women’s rights 🇵🇱 🇪🇺 https://t.co/LjW6CjxIKg

— Iratxe Garcia Perez/♥️ (@IratxeGarper) July 26, 2020