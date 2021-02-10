Об этом шла речь во время брифинга с участием главы украинского правительства Дениса Шмыгаля в Брюсселе. По словам Домбровскиса, соглашение о поставке вакцин позволяет ЕС перепродавать ее третьим странам на бесприбыльной основе. “Еврокомиссия помогает Польше в перепродаже 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca Украине. Закупочное соглашение ЕС позволяет перепродать эти вакцины на бесприбыльной основе. ЕС помогает обсуждать контрактные и транспортные условия поставок вакцины из Польши в Украину”, — сказал он.

Напомним, ранее Украина получила подтверждение на поставку 12 млн доз вакцин от коронавируса от компаний AstraZeneca (Великобритания) и Novavax (США).

Вакцина от AstraZeneca — это векторная вакцина (о принципе работы векторных вакцин можно почитать здесь). Она показала среднюю эффективность в 70%. При одном из режимов дозирования может быть эффективной на 90%. Ее уже используют в Великобритании, Мексике и других странах. Однако AstraZeneca не хватает производственных мощностей, чтобы обеспечить страны ЕС своей вакциной, поэтому поставки сократили на 60%. Она рассчитана на две инъекции одному пациенту.