Об этом шла речь во время брифинга с участием главы украинского правительства Дениса Шмыгаля в Брюсселе.
По словам Домбровскиса, соглашение о поставке вакцин позволяет ЕС перепродавать ее третьим странам на бесприбыльной основе.
“Еврокомиссия помогает Польше в перепродаже 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca Украине. Закупочное соглашение ЕС позволяет перепродать эти вакцины на бесприбыльной основе. ЕС помогает обсуждать контрактные и транспортные условия поставок вакцины из Польши в Украину”, — сказал он.
Напомним, ранее Украина получила подтверждение на поставку 12 млн доз вакцин от коронавируса от компаний AstraZeneca (Великобритания) и Novavax (США).
Вакцина от AstraZeneca — это векторная вакцина (о принципе работы векторных вакцин можно почитать здесь). Она показала среднюю эффективность в 70%. При одном из режимов дозирования может быть эффективной на 90%. Ее уже используют в Великобритании, Мексике и других странах. Однако AstraZeneca не хватает производственных мощностей, чтобы обеспечить страны ЕС своей вакциной, поэтому поставки сократили на 60%. Она рассчитана на две инъекции одному пациенту.
- Как известно, МОЗ ожидает, что вакцинация от коронавируса СOVID-19 начнется в Украине на следующей неделе. Первыми (в течение февраля-апреля) планируют вакцинировать 367 человек среди медиков, работающих с больными коронавирусом, и военных ООС.
- На днях в МОЗ опубликовали инфографику, в которой определены 10 групп граждан (“групп риска”), которые должны быть вакцинированы в течение двух лет.
- 29 января государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС одобрила Календарный план вакцинации от коронавируса на 2021 год. По плану, вакцинация должна начаться в феврале.