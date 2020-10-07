Глава ведомства по конкуренции и защите прав потребителей Польши Томаш Хрустны наложил штраф в размере более 29 млрд злотых (6 млрд евро) на российский "Газпром" и более 234 млн злотых (52 млн евро) на остальные пять компаний, участвовавших в строительстве газопровода - в результате отказа сотрудничества в ходе антимонопольного расследования относительно строительству "Северного потока-2".

Об этом сообщается на сайте управления по защите конкуренции и потребителей (UOKiK).

В соответствии с решением главы польского ведомства, юридические лица обязаны расторгнуть контракты, заключенные на финансирование газопровода “Северный поток-2”.

Наложение такого штрафа связано с завершением судебного разбирательства управления по защите конкуренции и потребителей в отношении компании, ответственной за строительство и эксплуатацию газопровода, без необходимого согласия главы управления.

Два года назад по этому делу были привлечены шесть предпринимателей. Это российский “Газпром”, французская Engie Energy (страна регистрации: Швейцария), немецкая Uniper, австрийская OMV, голландско-британская Shell и немецкая Wintershall (последние четыре компании зарегистрированы в Нидерландах).

Судебное разбирательство, проведенное польским антимонопольным ведомством, показало, что в 2017 году, несмотря на отсутствие согласия на создание совместного предприятия, шесть компаний (участников консорциума Nord Stream 1) заключили ряд соглашений о финансировании “Северного потока-2”.

Соглашения, заключенные между участниками, касались как финансирования, так и многих прав, например, возможности вмешательства в деятельность “Северного потока-2”. Более того, установив залог акций “Северного потока-2”, финансирующие стороны стали “квазиакционерами” этой компании – в случае невыполнения “Газпромом” кредитного соглашения они приобретали бы акции компании, строящей газопровод. Для всех были четко определены преимущества и обязанности участия во всем предприятии.

Ранее суд Европейского союза принял решение о том, что российский газопровод “Северный поток-2” должен действовать в соответствии с регуляциями ЕС и не имеет права на исключение.