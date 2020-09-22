С сегодняшнего дня, 22 сентября, Польша открыла границу для граждан Беларуси. Они обязаны лишь пройти 10-дневный карантин.

Об этом сказано в сообщении на сайте Пограничной службы Польши.

В Польшу могут приехать белорусы с любым видом виз. Требование о прохождении 10-дневного карантина сохраняется.

Беларусы смогут пересечь польскую границу в пунктах пропуска “Кузница”, “Бобровники” и “Тересполь”.

Стоит отметить, что пункт о разрешении въезда для белорусов добавили в общий перечень граждан, которые могут приехать в страну в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса.