Об этом сказано в сообщении на сайте Пограничной службы Польши.
В Польшу могут приехать белорусы с любым видом виз. Требование о прохождении 10-дневного карантина сохраняется.
Беларусы смогут пересечь польскую границу в пунктах пропуска “Кузница”, “Бобровники” и “Тересполь”.
Стоит отметить, что пункт о разрешении въезда для белорусов добавили в общий перечень граждан, которые могут приехать в страну в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса.
- 17 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о намерениях закрыть государственные границу со странами Запада и усилить границу с Украиной.