С сегодняшнего дня, 30 марта, Польша вводит обязательный карантин для приезжих из-за пределов шенгенской зоны, в том числе и для украинцев.

Об этом заявил заместитель министра инфраструктуры Польши Мартин Горала, сообщает местное издание RMF24.

Граждане, которые прибывают из стран шенгенской зоны, смогут избежать карантина при наличии отрицательного теста на коронавирус, сделанного не более, чем за 48 часов до въезда.

В то же время, для тех, кто прибывает в Польшу из стран, не входящих в шенгенскую зону, карантин будет обязательным без исключений.

При этом, если человек сдаст ПРЦ-тест или тест на антиген на территории Польши и получит отрицательный результат, он сможет выйти из карантина.

Представитель правительства Петр Мюллер подчеркнул, что эти правила касаются тех, кто прибывает как воздушным, так и наземным транспортом.

Замминистра инфраструктуры также предупредил, что новые правила увеличат время обслуживания пассажиров в аэропортах. По его словам, следует учитывать, что иногда между приземлением самолета и выходом из аэропорта может пройти до нескольких часов.