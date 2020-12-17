Об этом сообщает Gazeta.pl.
В частности, министр здравоохранения Польши Адам Недзельски заявил, что в дополнение к существующим ограничениям, которые остаются в силе, будут закрыты отели, в том числе для деловых поездок.
Кроме того, закроют горнолыжные трассы и торговые центры – за исключением продуктовых магазинов, аптек, книжных и газетных точек, а также крупных магазинов мебели.
В новогоднюю ночь с 21:00 31 декабря до 6:00 1 января будет действовать комендантский час.
Отмечается, что все лица, которые приедут в Польшу на организованном транспорте, будут обязаны пройти 10-дневный карантин.
- 4 ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о введении строгих карантинных ограничений в стране из-за ситуации с коронавирусом COVID-19.
- Сегодня также премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что в стране введут жесткие ограничения на Рождество и Новый год, чтобы остановить распространение коронавируса COVID-19.