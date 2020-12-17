Правительство Польши вводит общенациональный карантин с 28 декабря до 17 января в связи с COVID-19.

Об этом сообщает Gazeta.pl.

В частности, министр здравоохранения Польши Адам Недзельски заявил, что в дополнение к существующим ограничениям, которые остаются в силе, будут закрыты отели, в том числе для деловых поездок.

Кроме того, закроют горнолыжные трассы и торговые центры – за исключением продуктовых магазинов, аптек, книжных и газетных точек, а также крупных магазинов мебели.

В новогоднюю ночь с 21:00 31 декабря до 6:00 1 января будет действовать комендантский час.

Отмечается, что все лица, которые приедут в Польшу на организованном транспорте, будут обязаны пройти 10-дневный карантин.