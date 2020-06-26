Об этом сообщило “Польское радио”.
Уточняется, что польская авиакомпания возобновляет рейсы во Львов, Одессу и Киев с 15 июля.
Помимо того, в компании объявили о возобновлении рейсов из Польши в Германию, Испанию, Францию, Швейцарию, Данию, Латвию, Эстонию, Словению и Хорватию.
В целом LOT планирует в ближайший месяц возобновит 130 рейсов из польских городов.
Напомним, 15 июня Украина открыла все международные воздушные пункты пропуска.
- Ночью 17 июня аэропорт “Киев” им. Сикорского (Жуляны) возобновил обслуживание международных регулярных рейсов.
- Ранее Международный аэропорт “Киев” (“Жуляны”) им. И. Сикорского обратился за помощью к президенту, премьер-министру, министру инфраструктуры и мэру Киева. В письме отмечалось, что в случае отсутствия поддержки аэропорт прекратит свою деятельность и обанкротится.