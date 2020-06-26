Польская авиакомпания LOT объявила о возобновлении полетов в три украинских города.

Об этом сообщило “Польское радио”.

Уточняется, что польская авиакомпания возобновляет рейсы во Львов, Одессу и Киев с 15 июля.

Помимо того, в компании объявили о возобновлении рейсов из Польши в Германию, Испанию, Францию, Швейцарию, Данию, Латвию, Эстонию, Словению и Хорватию.

В целом LOT планирует в ближайший месяц возобновит 130 рейсов из польских городов.

Напомним, 15 июня Украина открыла все международные воздушные пункты пропуска.