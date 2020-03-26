Об этом пишет Bloomberg.

На строительную отрасль Польши, в котором работает около 400 000 человек, приходится 8 % валового внутреннего продукта.

Отмечается, что сейчас сектор сталкивается с проблемой из-за того, что украинская рабочая сила, от которой она зависит, постепенно возвращается на родину. В частности, около 20 % украинских рабочих уже отправились домой и не вернутся, пока не будут открыты границы, что может занять месяцы. По некоторым оценкам, 2 миллиона украинцев работают в Польше.

На данный момент страна вносит последние штрихи в свой пакет мер стимулирования, чтобы избежать рецессии и защитить рабочие места. При этом, лоббистская группа для строителей предупредила о неизбежных рисках и призвала к более смелым шагам, включая продление сроков, чтобы избежать штрафов и приостановление некоторых налогов и сборов.

“Серьезное отсутствие рабочих приведет к значительному снижению производительности отрасли“, – говорится в открытом письме Польской ассоциации строительных работодателей к правительству.

Помимо сокращения рынка труда, строительная отрасль может вскоре также потерпеть снижение спроса, поскольку инвесторы ставят проекты на паузу на фоне усиливающихся ограничений из-за вспышки коронавируса, а также неопределенности в отношении состояния поствирусной экономики.

В целом экономика Польши может сократиться на 1 % в 2020 году, если ограничения на движение и потребление сохранятся до июня.