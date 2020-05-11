Рынок труда в Польше зависит от рабочих из Украины, которые покинули страну из-за эпидемии коронавируса.

Об этом заявил председатель Ассоциации переработчиков фруктов и овощей, который является владельцем одной из крупнейших перерабатывающих компаний в Польше Real SA Анджей Гайовничеко в интервью украинскому информационному агентству “Укринформ“.

“Польский рынок труда сегодня очень зависим от работников из Украины. За последние несколько лет польская экономика значительно выросла, а людей у ​​нас не стало. В стране развиваются те сферы экономики, которые нуждаются ручного труда: сельское хозяйство, строительная сфера”, – сказал Гайовниченко.

Он сказал, что сейчас сложилась тяжелая ситуация, поскольку рабочие из Украины выехали домой и не могут вернуться в Польшу.

Он напомнил, что в среднем украинцы зарабатывают 12-14 злотых (75-90 грн) в час “чистыми”.