Об этом сообщает ВВС.

В публикации Зульчик обвинил Дуду в непонимании избирательного процесса в США.

Тогда президент Польши написал: “Поздравляю Джо Байдена с успешной президентской кампанией. Пока мы ждем назначение Коллегией выборщиков, Польша настроена сохранять стратегическое партнерство с США на высоком уровне для еще более сильного партнерства”.

Зульчик в своем посте обратил внимание на этот твит, отметив, что длительное время интересуется американской политикой, но никогда не слышал о “назначении Коллегией выборщиков”.

“Джо Байден – 46-й президент США… Дуда – дебил”, – добавил он.

По информации прокуратуры, этот текст был признан “оскорбительным” и “неприемлемым”.

Зульчик рассказал, что впервые узнал о выдвинутых против него обвинениях из средств массовой информации.

В Польше существует девять различных законов об оскорблении, в том числе закон, касающийся государственных символов, и все они предполагают тюремное заключение.

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