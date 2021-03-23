Известному польскому писателю и журналисту Якубу Зульчику грозит до трех лет тюрьмы за то, что в ноябре прошлого года он в публикации на Facebook назвал президента Анджея Дуду "дебилом".

Об этом сообщает ВВС.

В публикации Зульчик обвинил Дуду в непонимании избирательного процесса в США.

Тогда президент Польши написал: “Поздравляю Джо Байдена с успешной президентской кампанией. Пока мы ждем назначение Коллегией выборщиков, Польша настроена сохранять стратегическое партнерство с США на высоком уровне для еще более сильного партнерства”.

Congratulations to @JoeBiden for a successful presidential campaign. As we await the nomination by the Electoral College, Poland is determined to upkeep high-level and high-quality PL-US 🇵🇱🇺🇸strategic partnership for an even stronger alliance. — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) November 7, 2020

Зульчик в своем посте обратил внимание на этот твит, отметив, что длительное время интересуется американской политикой, но никогда не слышал о “назначении Коллегией выборщиков”.

“Джо Байден – 46-й президент США… Дуда – дебил”, – добавил он.

По информации прокуратуры, этот текст был признан “оскорбительным” и “неприемлемым”.

Зульчик рассказал, что впервые узнал о выдвинутых против него обвинениях из средств массовой информации.

В Польше существует девять различных законов об оскорблении, в том числе закон, касающийся государственных символов, и все они предполагают тюремное заключение.