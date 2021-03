Об этом сообщает ВВС.

В публикации Зульчик обвинил Дуду в непонимании избирательного процесса в США.

Тогда президент Польши написал: “Поздравляю Джо Байдена с успешной президентской кампанией. Пока мы ждем назначение Коллегией выборщиков, Польша настроена сохранять стратегическое партнерство с США на высоком уровне для еще более сильного партнерства”.

Congratulations to @JoeBiden for a successful presidential campaign. As we await the nomination by the Electoral College, Poland is determined to upkeep high-level and high-quality PL-US 🇵🇱🇺🇸strategic partnership for an even stronger alliance.

— Andrzej Duda (@AndrzejDuda) November 7, 2020