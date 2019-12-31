Одесские патрульные и бойцы Нацгвардии записали необычный поздравительный видеоролик к Новому году. В съемках приняли участие полсотни правоохранителей и два десятка авто.

Соответствующее видео обнародовано пресс-службой патрульной полиции Одесской области.

Патрульные полицейские и бойцы Национальной гвардии Одесской области записали поздравительный ролик для горожан. Руководители подразделений поздравили одесситов с Новым годом, после чего выстроили служебные авто в форме новогодней елки.

В съемках ролика приняли участие более 50 правоохранителей и 18 служебных автомобилей.

Новорічний флешмоб правоохоронців міста ОдесиМасштабний флешмоб організували патрульні поліцейські та бійці Національної гвардії. Все, аби зробити великий сюрприз жителям міста у новорічні свята.В акції взяли участь понад пів сотні осіб, залучили також 18 службових автомобілів. #ПорядокЦеТи #патрульнаполіціяукраїни #патрульнаполіціяодеси #патрульнаполіція #police #patrolpolce #patrolpolceua #od_patrolpolice #НГУ #NGU #Нацгвардія #NationalGuardOfUkraine #ПівденнеОТО #NGUSouth #3012НГУ #3012NGU #Одеса #Odesa #НовийРік #флешмоб Gepostet von Патрульна поліція Одеської області am Dienstag, 31. Dezember 2019