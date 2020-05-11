Об этом на брифинге заявил министр охраны здоровья Максим Степанов.
“Мы получили информацию, что, по состоянию на 8 мая, ситуация с выплатой надбавок за март – неутешительная. Единственная область, которая в полном объеме выплатила надбавки – это именно Полтавская”, – сказал Степанов.
Тут в среднем каждый медработник, который работал с больными COVID-19, получил около 21 тыс. гривен.
“Это именно те 300%, которые обещали медикам”, – отметил министр.
Что касается других областей, то, по словам Степанова, в ситуации будут разбираться, и он надеется, что медики все же получат полагающуюся им оплату.
- В апреле в Киеве медики вышли на протест из-за низкой заработной платы за апрель в условиях эпидемии коронавируса.
- В апреле фельдшеры скорой помощи в городе Белая Церковь (Киевская область) не получили обещанные доплаты в размере 300% от зарплат, потому готовы массово писать заявления об увольнении.