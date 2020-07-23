Об этом проинформировали в пресс-службе ГУ Национальной полиции в Волынской области.
“Злоумышленник посреди дороги покинул авто и скрылся в лесопосадке. Сейчас продолжается спецоперация по задержанию опасного вооруженного преступника”, – отмечается в сообщении.
В полиции уточнили, что заложник невредим.
Информацию об освобождении полковника подтвердили и в пресс-службе МВД Украины.
“Злоумышленник, который взял в заложники полковника полиции в Полтаве, отпустил его. Сейчас продолжается спецоперация по задержанию опасного преступника”, – сказано в сообщении.
Следователи квалифицировали инцидент по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 263 – незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами; ст. 348 – посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа; ст. 349 – захват представителя власти или работника правоохранительного органа как заложника.
- Ранее сегодня сообщалось, что в Полтаве злоумышленник, угрожавший подорвать гранату, сначала взял в заложники сотрудника полиции, а затем обменял его на полковника полиции Виталия Шияна. Правоохранители проводят спецоперацию “Гром” по его задержанию.
- Злоумышленник, взявший в Полтаве в заложники начальника управления уголовного розыска ГУ Нацполиции в Полтавской области Виталия Шияна, потребовал освобождения от уголовной ответственности.
- Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко назвал имя злоумышленника. Это Скрипник Роман Николаевич, 14.02.1988 г.р. #Буквы рассказывали, что известно об этом инциденте.