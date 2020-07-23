Злоумышленник Роман Скрипник, угрожавший взорвать гранату в Полтаве, а позже взявший в заложники полковника полиции Виталия Шияна, отпустил правоохранителя и сбежал.

Об этом проинформировали в пресс-службе ГУ Национальной полиции в Волынской области.

“Злоумышленник посреди дороги покинул авто и скрылся в лесопосадке. Сейчас продолжается спецоперация по задержанию опасного вооруженного преступника”, – отмечается в сообщении.

В полиции уточнили, что заложник невредим.

Информацию об освобождении полковника подтвердили и в пресс-службе МВД Украины.

“Злоумышленник, который взял в заложники полковника полиции в Полтаве, отпустил его. Сейчас продолжается спецоперация по задержанию опасного преступника”, – сказано в сообщении.

Следователи квалифицировали инцидент по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 263 – незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами; ст. 348 – посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа; ст. 349 – захват представителя власти или работника правоохранительного органа как заложника.