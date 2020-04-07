Covid-19 Украина

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Полтриллиона евро помощи для борьбы с последствиями COVID-19 выделит ЕС

Министры финансов стран Еврозоны – стран ЕС, в которых официальной валютой является евро, обсуждают выделение полтриллиона евро на борьбу с экономическими последствиями от кризиса, вызванного эпидемией коронавируса.

Вторник, 7 апреля 2020, 13:51

Об этом пишет международное информационное агентство Reuters.

Министры финансов стран еврозоны обсуждают меры для борьбы с экономическими последствиями эпидемии, на которые может быть выделено более полутора триллионов евро. В частности обсуждается выпуск еврооблигаций, за счет которых предполагается смягчить падение экономики.

“В существующих ​​институтах и инструментах, которыми мы располагаем, существует много решений, чтобы достичь солидарности. Мы должны в полной мере использовать эти инструменты и оставаться открытыми для дальнейших действий. Поэтому Готовится сильный пакет”, – сказал председатель совета ЕС Чарльз Мишель.

Однако представители Нидерландов и Германии выступают против создания механизмов взаимной задолженности и утверждают, что все страны еврозоны все еще могут брать европейские кредиты.

Первой мерой предполагается создание резервных кредитных линий до 2% валового внутреннего продукта страны, и общей сложности 240 млрд евро. Кредиты будут выдаваться с минимальными условиями, сфокусированными на проблемах здравоохранения и проведения макроэкономических реформ.

Второй мерой будет соглашение о предоставлении Европейскому инвестиционному банку дополнительных гарантий в размере 25 миллиардов евро, чтобы банк мог увеличить кредитование на 200 миллиардов евро, в дополнение к уже существующему увеличению кредитования на 40 миллиардов евро.

Третьим будет поддержка плана Европейской комиссии по привлечению на рынок 100 миллиардов евро на сумму 25 миллиардов евро гарантий от всех 27 правительств ЕС, чтобы субсидировать заработную плату работников, которые пострадали от эпидемии.

Наконец, министры, вероятно, поддержат план Европейской комиссии и Нидерландов по созданию фонда экстренной поддержки, выделяющего гранты на предметы медицинского назначения и медицинское обслуживание, которые могут составить около 20 миллиардов евро.

Эпицентрами эпидемии коронавируса в Европе и среди стран, входящих в Еврозону, являются Италия и Испания. Поэтому, эти страні больше всех нуждаются в финансовой поддержке в условиях эпидемии.

  • В Украине по состоянию на утро 7 апреля зафиксировано 1462 случая коронавирусной болезни COVID-19. За сутки было подтверждено 143 новых случая.
  • В Украине за прошедшие сутки скончались 7 людей, у которых был диагностирован коронавирус COVID-19.
Теги: Еврокомиссия, Евросоюз, Коронавирус

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