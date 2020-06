Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что за последние несколько дней люди, которые выступают против Трампа, решили через популярные социальные сети TikTok, Instagram и Twitter зарезервировать места в зрительном зале, делали это даже при помощи фейковых учетных записей или электронной почты.

Сложно сказать, сколько мест было зарезервировано, но Трамп похвастался почти 1 миллионом регистраций, что намного больше вместимости арены Центра Банка Оклахомы, где 19 000 мест.

THE SILENT MAJORITY IS STRONGER THAN EVER BEFORE! #MAGA pic.twitter.com/AoIcroQUQd

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 21, 2020