Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Отмечается, что за последние несколько дней люди, которые выступают против Трампа, решили через популярные социальные сети TikTok, Instagram и Twitter зарезервировать места в зрительном зале, делали это даже при помощи фейковых учетных записей или электронной почты.
Сложно сказать, сколько мест было зарезервировано, но Трамп похвастался почти 1 миллионом регистраций, что намного больше вместимости арены Центра Банка Оклахомы, где 19 000 мест.
THE SILENT MAJORITY IS STRONGER THAN EVER BEFORE! #MAGA pic.twitter.com/AoIcroQUQd
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 21, 2020
Но на митинг пришло всего несколько тысяч человек.
Менеджеры Трампа обвинила в невысокой явке “кампанию запугивания” со стороны его оппонентов.
В своем выступлении, которое продолжалось около полутора часов, президент Трамп подверг резкой критике своего оппонента на выборах – демократа Джо Байдена, а также прессу и “радикальных левых”.
- Президент США Дональд Трамп просил лидера Китая Си Цзиньпина помочь ему выиграть выборы в ноябре, чтобы остаться в кресле главы государства.