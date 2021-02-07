Умер 100-летний экс-госсекретарь США Джордж Шульц

Об этом говорится в заявлении Гуверовского института при Стэнфордском университете, сотрудником которого он был.

“Один из наиболее последовательных политиков за все время, работавший с тремя американскими президентами, Джордж Шульц умер 6 февраля в возрасте 100 лет. Он запомнится как самый влиятельный госсекретарь в нашей истории”, – говорится в сообщении.

В институте отметили, что Шульц был ведущей фигурой рядом с Рейганом, который изменил ход истории и “положил конец холодной войне”.

Отмечается, что политик умер в своем доме в кампусе Стэнфорда. Причины смерти не уточняются.

Фото: Associated Press

Джордж Шульц родился в Нью-Йорке. В администрации президента США Ричарда Никсона он работал министром труда с 1969 по 1970 год. В 1972 году стал министром финансов. В 1982 году был назначен президентом Рональдом Рейганом госсекретарем Соединенных Штатов. Также работал в административно-бюджетном управлении.

Он был одним из первых влиятельных республиканцев, кто призывал к легализации легких наркотиков.

В 2003 году Шульц вместе с Уорреном Баффетом стал сопредседателем Совета по экономическому восстановлению Калифорнии, входил в группу советников кандидата в губернаторы Калифорнии Арнольда Шварценеггера.

2014-го Шульц в своей статье призвал США поддержать предоставление Украине вооружений, помочь с подготовкой войск и усилить санкции против России.