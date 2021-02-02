Капитан сэр Том Мур, столетний британский ветеран Второй мировой войны, который собрал 33 миллиона фунтов стерлингов (45 млн долларов) для врачей, скончался вскоре после того, как у него обнаружили коронавирус.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Как сообщалось ранее, 31 января Мура госпитализировали. В течение последних нескольких недель он болел пневмонией, а на прошлой неделе его результат теста на COVID-19 оказался положительным. Он не успел получить прививку из-за того, что в это время принимал лекарства.

Во вторник, 2 февраля, мужчина скончался в Бедфордской больнице. Он не дожил до своего 101-го Дня рождения всего 3 месяца.

Его дочери сказали журналистам, что они смогли “разделить смех и слезы” со своим отцом в последние несколько часов его жизни. Ханна Ингрэм-Мур и Люси Тейшейра заявили, что последний год жизни отца был “просто замечательным”.

И действительно, в 2020 год был очень насыщенным для Мура. Накануне своего 100-летия, которое он отпраздновал 30 апреля, ветеран решил оригинальным способом собрать деньги для медиков NHS, работающих в условиях эпидемии коронавируса.

Он решил обойти свой 25-метровый сад сто раз и собрать 1000 фунтов. Но ему удалось собрать в 70 раз больше в первые же сутки. Тогда Мур расширил сбор, поставив себе целью в 1 млн фунтов. 17 апреля в прямом эфире канала BBC он закончил сотый обход сада, собрав 17 млн ​​фунтов (23,3 млн долларов), но люди продолжали посылать деньги и после этого. В итоге сумма превысила 33 млн фунтов (45 млн долларов).

На свой День рождения Мур поразил мир во второй раз. Он спел кавер гимна английского “Ливерпуля” You’ll Never Walk Alone и возглавил чарт британских синглов, обойдя канадского исполнителя The Weeknd.

С юбилеем его поздравила королева Елизавета II, а в подарок он получил воинское звание полковника.

Эта невероятная история вдохновила немало деятелей искусства на создание фильма о Муре. С тем, кто именно снимать ленту, определились еще осенью.

Почтение памяти Мура

Смерть Мура — большая потеря для нации. Немало общественных деятелей, политиков, спортсменов, знаменитостей уже отреагировали на печальную весть.

Букингемский дворец выступил с заявлением, в котором говорится:

“Королева отправила личное послание с соболезнованиями семье капитана сэра Тома Мура. Ее Величеству очень понравилась встреча с капитаном сэром Томом и его семьей в Виндзоре в прошлом году. Ее мысли и мысли королевской семьи с ними”.