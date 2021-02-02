Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.
Как сообщалось ранее, 31 января Мура госпитализировали. В течение последних нескольких недель он болел пневмонией, а на прошлой неделе его результат теста на COVID-19 оказался положительным. Он не успел получить прививку из-за того, что в это время принимал лекарства.
Во вторник, 2 февраля, мужчина скончался в Бедфордской больнице. Он не дожил до своего 101-го Дня рождения всего 3 месяца.
Его дочери сказали журналистам, что они смогли “разделить смех и слезы” со своим отцом в последние несколько часов его жизни. Ханна Ингрэм-Мур и Люси Тейшейра заявили, что последний год жизни отца был “просто замечательным”.
И действительно, в 2020 год был очень насыщенным для Мура. Накануне своего 100-летия, которое он отпраздновал 30 апреля, ветеран решил оригинальным способом собрать деньги для медиков NHS, работающих в условиях эпидемии коронавируса.
Он решил обойти свой 25-метровый сад сто раз и собрать 1000 фунтов. Но ему удалось собрать в 70 раз больше в первые же сутки. Тогда Мур расширил сбор, поставив себе целью в 1 млн фунтов. 17 апреля в прямом эфире канала BBC он закончил сотый обход сада, собрав 17 млн фунтов (23,3 млн долларов), но люди продолжали посылать деньги и после этого. В итоге сумма превысила 33 млн фунтов (45 млн долларов).
На свой День рождения Мур поразил мир во второй раз. Он спел кавер гимна английского “Ливерпуля” You’ll Never Walk Alone и возглавил чарт британских синглов, обойдя канадского исполнителя The Weeknd.
С юбилеем его поздравила королева Елизавета II, а в подарок он получил воинское звание полковника.
Эта невероятная история вдохновила немало деятелей искусства на создание фильма о Муре. С тем, кто именно снимать ленту, определились еще осенью.
Почтение памяти Мура
Смерть Мура — большая потеря для нации. Немало общественных деятелей, политиков, спортсменов, знаменитостей уже отреагировали на печальную весть.
Букингемский дворец выступил с заявлением, в котором говорится:
“Королева отправила личное послание с соболезнованиями семье капитана сэра Тома Мура. Ее Величеству очень понравилась встреча с капитаном сэром Томом и его семьей в Виндзоре в прошлом году. Ее мысли и мысли королевской семьи с ними”.
Премьер-министр Борис Джонсон назвал Мура “героем в прямом смысле этого слова” и похвалил его как за военную службу, так и за усилия по сбору средств. Джонсон также объявил, что флаг над его резиденцией был приспущен в знак уважения.
Captain Sir Tom Moore was a hero in the truest sense of the word. His legacy will long live after him. pic.twitter.com/0Zn56gThCC
— Boris Johnson (@BorisJohnson) February 2, 2021
Tonight the Union Flag flies at half mast in memory of the life of Captain Sir Tom Moore. pic.twitter.com/ZKMn2RtItk
— UK Prime Minister (@10DowningStreet) February 2, 2021
Национальная служба здоровья (NHS), для которой Мур собирал средства, написала: “Спасибо за все, сэр Том”.
Thanks for everything Sir Tom 💙
— NHS (@NHSuk) February 2, 2021