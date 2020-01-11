В Омане умер султан Кабус бен Саид в возрасте 79 лет. Он правил страной 50 лет.

Об этом сообщает ВВС.

Государственные СМИ Омана отметили, что султан умер в пятницу. В стране объявили трехдневный национальный траур.

“С великой печалью и глубокой печалью … королевский двор оплакивает Его Величество султана Кабуса бен Саида, который скончался в пятницу”, – говорится в заявлении.

В прошлом месяце султан вернулся в страну из лечения в Бельгии. Говорили о том, что он был болен раком.

Он руководил государством с 1970 года.

Султан пришел к власти в результате бескровного переворота с помощью колониальной власти Великобритании. Он сверг своего отца, и стал управлять страной, используя нефтяной капитал.

У него было жены и детей, потому преемника должен выбрать Королевский семейный совет (50 мужчин) на протяжении трех дней после смерти Кабуса. В том случае, если семья не договорится, то управлять Оманом будет человек, чье имя тайно написал султан в запечатанном письме.

На данный момент главными претендентами на престол называют троих двоюродных братьев покойного султана: министр культуры Хайтам бен Тарик Аль Саид; заместитель премьер-министра Асаад бен Тарик Аль Саид; и Шихаб бин Тарик Аль Саид, бывший командующий военно-морскими силами Омана, который был советником королевской власти.

Султан является главным принимающим решения в Омане, а также занимает должности премьер-министра, верховного главнокомандующего вооруженными силами, министра обороны, министра финансов и министра иностранных дел.

Накануне в Омане был Президент Украины Владимир Зеленский. Он встречался с министром, ответственным за иностранные дела Султаната, Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой .

Как сообщалось ранее, СМИ опубликовали фотографии, на которых запечатлен Владимир Зеленский на территории 5-звездочного отеля Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel — самого дорогого в султанате Оман. После сообщения в СМИ пресс-служба украинского лидера заявила, что Зеленский в ближайшие дни проведет в Омане встречи на высшем уровне.

Сперва пресс-секретарь Президента Украины Юлия Мендель не могла ответить, с кем же у Главы государства Владимира Зеленского запланированы встречи. Позднее стало известно, что Зеленский встретился с министром, который поддержал Иран в конфликте из-за ликвидиации американцами генерала Касыма Сулеймани. Глава государства обсудил с министром наращивание торгово-экономического сотрудничества между странами, хотя Оман находится в черном списке Евросоюза.