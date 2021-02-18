Умер советский и российский актер Андрей Мягков, известный по фильмам "Ирония судьбы, или С легким паром", "Служебный роман", "Гараж", "Жестокий романс".

Об этом сообщает российское агентство РБК.

Причину смерти пока не сообщают.

Мягков родился в Ленинграде 8 июля 1938 года. Окончил школу-студию МХАТ и начал работать в театре “Современник”. Дебют в кино состоялся в 1965-м, он сыграл главную роль в комедийном фильме Элема Климова “Похождения зубного врача” вместе с Алисой Фрейндлих.

За роль Лукашина в “Иронии судьбы” Мягков был удостоен государственной премией СССР, а за роль Новосельцева в “Служебном романе” — госпремией РСФСР имени братьев Васильевых.

Он также сыграл в фильмах “Дни Турбиных”, “На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди”, “Послесловие”, “Надежда” и “Серебряные трубы”.