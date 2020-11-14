В возрасте 85 лет умер известный актер театра и кино Армен Джигарханян.

Об этом сообщает российское информационное агентство “Интерфакс”, ссылаясь на информацию друга актера Артура Согомоняна.

“К сожалению, Армен Борисович скончался. Сердце остановилось в шесть утра”, – сказал он.

Отмечается, что причиной смерти стали возраст и болезни артиста.

Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване. С 1996 года был президентом и художественным руководителем Московского драматического театра. Известен по ролям в таких фильмах как “Здравствуй, это я!”, “Новые приключения неуловимых”, “Собака на сене”, “Здравствуйте, я ваша тетя”, “Место встречи изменить нельзя”, “Тегеран-43”, “Город Зеро”, “Паспорт”, “Цареубийца”.

Стоит отметить, что в марте 2014-го в период аннексии Крыма Джигарханян был одним из немногих, кто выразил поддержку Украине и не подписал коллективное письмо представителей российской творческой интеллигенции с одобрением агрессии РФ и оккупации полуострова.