#Буквы собрали интересные высказывания аксакала украинской науки.

Биография

Борис Патон родился в 1918 году в Киеве в семье известного ученого Евгения Патона (1870-1953), позже директора и основателя Института электросварки, и Натальи Патон (1885-1971), домохозяйки.

В 1941 году окончил Киевский политехнический институт по специальности инженер-электрик, защитил кандидатскую диссертацию.

Борис Патон – ученый в области сварочных процессов, металлургии и технологии металлов, доктор технических наук (1952) президент НАН Украины (с 1962), первый награжден званием Герой Украины.

Он также является автором и соавтором более 720 изобретений (500 иностранных патентов), более 1200 публикаций, в том числе 20 научных монографий.

Интересные цитаты

О жизненном кредо

В 1941-м Борис Патон окончил нынешний КПИ – тогда Киевский индустриальный институт. Потом работал инженером электротехнической лаборатории завода “Красное Сормово” в Горьком (ныне Нижний Новгород), где прошел карьерный путь до заместителя директора. В 1945 году защитил ученую степень кандидата, а через 7 лет – доктора технических наук. В 1953 году возглавил Институт электросварки им. Е. О. Патона. С 1958-го является действительным членом Академии наук Украины.

“Если бы пришлось прожить такую же жизнь еще раз – скорее всего, сделал бы все снова так же. Сначала хотел стать первоклассным мастером своего дела. Позже хотелось, чтобы наука в Украине развивалась. Сейчас мы пытаемся удержать ее на плаву. Всегда руководствовался лозунгом – надо оставаться оптимистом, несмотря ни на что. Но с учетом нынешнего состояния нашей науки, это бывает сложно”, – отмечал Патон.

О Второй мировой войне

“Вторая мировая война началась в тот день, когда я защищал дипломную работу. Возвращался домой под налет бомбардировщиков. Боялся, что не уцелею. Но повезло (Борис Патон учился на отлично, но не получил красный диплом из-за неудовлетворительной оценки по марксизму-ленинизму – ред.). В эвакуации ученых Института электросварки устроили на “Уралвагонзавод” в Нижнем Тагиле (он в то время производил танки Т-34 – ред.). Начинали мы с трех танков в день, а дошли до 35″, – рассказывал Патон.

Об отце – конструкторе моста Патона в Киеве

Предки Бориса Патона происходят из Западной Европы и занимались кораблестроением. По словам самого ученого, происходили они либо из Шотландии, либо из Голландии. Прибыли по приглашению Российской империи и осели здесь. Среди них были генералы, контр-адмиралы, прокуроры, придворные советники и дипломаты.

Борис Патон (крайний слева) рядом со своим отцом Евгением (сидит возле чертежей). Фото: “Укринформ”

“Я очень благодарен своим родителям за их суровость и неснисходительность. Отец был первым и главным моим наставником. Он никогда не заставлял нас с братом заниматься наукой. Но у нас всегда перед глазами был его пример. В нашей семье поколениями детям спуску не давали. Работать должны были все. Евгений Оскарович не имел привычки подвозить нас с братом на служебной машине. Делал это только в каких-то исключительных случаях. Или если мы действительно чего-то такого значительного достигли. Дружил с Никитой Хрущевым, и тот предложил назвать мост в честь него. Отец не дожил до открытия три месяца. В проекте закладывалось десять тысяч машин в сутки, а сегодня их по мосту проезжает от восьмидесяти до ста тысяч”, – отмечает ученый.

“У нас в семье царила дисциплина. В Институте электросварки до сих пор вспоминают, как Евгений Оскарович каждое утро встречал сотрудников на ступеньках возле входа с часами в руках. Проверял, вовремя ли подчиненные приходят на работу”, – рассказал Патон в интервью СМИ.

О работе в Академии наук

Борис Патон разработал первый в мире прибор для обработки металла в условиях космоса с помощью пучка лучей. Он способен резать, сваривать, паять и наносить металлическое покрытие. Аппарат “Вулкан” впервые опробовали на космическом корабле “Союз 6” в 1969 году. Также Патон выступал против строительства 3-го и 4-го энергоблоков ЧАЭС из-за соседства с Киевом. Также разработал с коллегами технологию сварки живых тканей. Таких операций, по утверждению ученого, провели уже более 200 тысяч. Говорит, что старался все время дать “фундаметальной” науке практичную направленность.

“Почти вся моя жизнь – это работа. Постоянно быть в курсе всех событий и ежедневно работать – это была необходимость того времени. Она до сих пор актуальна. На этой должности (главы НАНУ – ред.) недостаточно быть выдающимся ученым. Надо быть еще эффективным менеджером”, – подчеркивает Патон.

“Каждый день встаю спозаранку и обдумываю план работы, расставляю приоритеты. Стараюсь быть в курсе событий в нашей стране и в мире. Не могу сидеть без дела. Даже если хочется немного отдохнуть. Выходной день — это возможность побыть немного наедине со своими мыслями. Главным моим направлением были исследования по разработке технологий неразъемного соединения и обработки металлов и неметаллов. Мы с коллегами разработали новое направление — спецэлектрометаллургию. Нам удалось придумать способы литья особо чистых специальных сталей и сплавов. Имеем собственные предложения касательно строительства постоянной станции на Луне и готовы предоставить их нашим потенциальным партнерам”, – отмечает ученый.

Борис Патон во время работы президии НАН Украины в июне этого года. Фото: nas.gov.ua

По словам Патона, первая в СССР искусственная ядерная реакция была проведена в Харьковском физтехе на ядре атома лития.

“Далее – получение “тяжелой воды”, первый украинский радиолокатор. Исследование нервных клеток, теория неорганического происхождения нефти и газа. Конечно, первая в континентальной Европе ЭВМ. Наши ядерщики в последние годы активно работают над продлением срока безопасной эксплуатации украинских АЭС на 20 лет и более”, – рассказал Патон в интервью украинским СМИ.

О личной жизни

Супруга ученого Ольга была инженером Института механики НАНУ, дочь Евгения занималась там же клеточной биологией и геннетикой. Обе уже скончались.

“Столетие буду отмечать спокойно и без размаха. Это будет практически обычный рабочий день, ничем не примечательный. Просто, возможно, более насыщенный общением. Лучшее капиталовложение – в новые знания. Образование, книги, какие-то обучающие программы. Моя страсть — книги. Их всегда считал лучшим подарком и самой оправданной статьей расходов. Хотя в целом транжирством никогда не страдал”, – рассказал Патон.

“Жаль, что мало времени уделял искусству – музыке, живописи, художественной литературе. В результате не очень хорошо в этом разбираюсь. Я выбирал такие виды физической активности, чтобы они были интересными и увлекательными. Очень долго занимался теннисом и водными лыжами, плавал. А 20 с лишним лет назад повредил ногу на водных лыжах. Но от движения не отказываюсь”, – говорит он.

Ученый также отметил, что не является сторонником культа личности.

“Я на самом деле своего бюста не хотел, и он мне до сих пор не нравится (в 1982 году в Киеве, перед зданием Национальной академии наук Украины, установили бронзовый бюст Бориса Патона – ред.). Он на меня не очень похож. И вообще я не сторонник культа личности. Человека украшает скромность”, – подчеркнул он.

Об обществе

“Проблема нашего общества в том, что многие люди психологически незрелые. Сейчас многие жалуются на плохую жизнь, на неблагоприятные условия. И мало кто пеняет на себя.

Просто сидеть и жалеть – это не очень продуктивно. Можешь исправить, искупить то, что пропустил, – так делай! В большинстве случаев не бывает поздно. А не можешь сделать – смирись и живи дальше, не грызи себя. Самоедство еще никого счастливым не сделало”, – подчеркивает Борис Патон.

О государственной политике в сфере науки

В ноябре 1998 года Борис Патон стал первым Героем Украины. Награду учредил Президент страны Леонид Кучма. При Президенте Викторе Ющенко был членом СНБО Украины. Является президентом Международной ассоциации академий наук, членом попечительского совета Международного фонда ядерной безопасности, почетным членом Британского института сварки. Был награжден рядом почетных званий и наград.

“У государства нет понимания, зачем Украине наука и какие приоритетные направления надо развивать. Нет главного – государственной стратегии в научной сфере. Деньги есть, нет политической воли”, – рассказал Патон.

“Бывают случаи, когда иностранные коллеги, с пониманием относящиеся к нашим проблемам, безвозмездно направляют нам оборудование. Но пересечь нашу границу этому оборудованию крайне сложно из-за растаможивания”, – отметил ученый.

По его словам, соответствующие условия для развития науки должно создавать государство.

“Задача государства – создать такое законодательное поле, в котором предприниматель, желающий взаимовыгодно сотрудничать с учеными, не боялся бы за свой капитал и свою собственность и смело вкладывал средства. Это должно быть правилом: если ты умный, то непременно должен быть состоятельным”, – считает президент Академии наук.

“Иначе люди будут искать лучшей доли в других местах. Особым спросом в мире пользуются наши специалисты в области физико-математических, технических наук и наук о жизни”, – отмечает Патон.