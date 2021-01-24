На 60-м году ушел из жизни Игорь Ахметов, старший брат олигарха и президента ФК "Шахтер" Рината Ахметова.

Об этом говорится в сообщении футбольного клуба.

По словам представителей ФК “Шахтер”, Игорь Ахметов помогал строить современный “Шахтер”. Он принимал участие в управлении клубом, посещал домашние матчи в Донецке, всегда был рядом с командой.

Ранее СМИ сообщали, что Игорь Ахметов, как и его отец, работал в шахте. В 2007 году Ринат Ахметов сообщил, что его брат тяжело болен – у него туберкулез.

Игорь Ахметов был основателем и бенефициаром компаний “Торговый центр “Белый лебедь”, “Укринком”, “Деметра Компани”, “Артвайнери”, “Артвин”.