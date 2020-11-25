В Аргентине умер бывший нападающий сборной Аргентины и чемпион мира 1986 года Диего Марадона. Ему было 60 лет.

Об этом сообщает аргентинское издание Clarin.

Утром в среду у аргентинца произошел сердечно-легочный приступ, который привел к остановке сердца. В его доме в районе Сан-Андрес приехали несколько авто скорой помощи, но медики не спасли бывшего футболиста.

В начале ноября Марадона был госпитализирован в связи с субдуральной гематомой головного мозга. Он был доставлен в одну из больниц для прохождения медобследования 30 октября. Позже Марадона перенес операцию на мозге. Он был выписан из больницы 11 ноября.

Марадона выступал за клубы “Архентинос Хуниорс”, “Бока Хуниорс”, “Барселона”, “Наполи”, “Севилья” и “Ньюэллс Олд Бойз”. Провел 91 матч и забил 34 гола в составе сборной Аргентины. Чемпион мира 1986 года.

Диего Марадона — автор самого известного гола рукой. Во время матча чемпионата мира 1986 года с Англией аргентинец выпрыгнул в штрафной площади и ударил мяч рукой так, что это заметили все, кроме судьи. Гол засчитали. Сам футболист сказал, что частично гол забил он, а частично — “рука бога”.

Работал главным тренером сборной Аргентины, с которой дошел до четвертьфинала чемпионата мира 2010 года.

Признан лучшим футболистом XX века по итогам голосования на сайте ФИФА.

После завершения карьеры Диего неоднократно попадал в больницу. У него было два сердечных приступа и гепатит, вызванный злоупотреблением алкоголя.