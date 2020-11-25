Об этом сообщает аргентинское издание Clarin.

Утром в среду у аргентинца произошел сердечно-легочный приступ, который привел к остановке сердца. В его доме в районе Сан-Андрес приехали несколько авто скорой помощи, но медики не спасли бывшего футболиста.

В начале ноября Марадона был госпитализирован в связи с субдуральной гематомой головного мозга. Он был доставлен в одну из больниц для прохождения медобследования 30 октября. Позже Марадона перенес операцию на мозге. Он был выписан из больницы 11 ноября.

Фото: laizquierda Diario

Марадона выступал за клубы “Архентинос Хуниорс”, “Бока Хуниорс”, “Барселона”, “Наполи”, “Севилья” и “Ньюэллс Олд Бойз”. Провел 91 матч и забил 34 гола в составе сборной Аргентины. Чемпион мира 1986 года.

Диего Марадона — автор самого известного гола рукой. Во время матча чемпионата мира 1986 года с Англией аргентинец выпрыгнул в штрафной площади и ударил мяч рукой так, что это заметили все, кроме судьи. Гол засчитали. Сам футболист сказал, что частично гол забил он, а частично — “рука бога”.

Работал главным тренером сборной Аргентины, с которой дошел до четвертьфинала чемпионата мира 2010 года.

Признан лучшим футболистом XX века по итогам голосования на сайте ФИФА.

После завершения карьеры Диего неоднократно попадал в больницу. У него было два сердечных приступа и гепатит, вызванный злоупотреблением алкоголя.