Про це пише Sevilla.abc.
Хуан помер у віці 65 років в лікарні Вирхен-дель-Росіо в Севільї. За своє життя він змінив безліч професій та місць роботи, включаючи приготування їжі і розвантаження мішків з цементом.
У вересні минулого року Хуану ампутували ногу через хвороби серцево-судинної системи, з тих пір він перебував у лікарні і помер в результаті ускладнень.
Популярний севільський актор і комік прославився в 2015 році завдяки серії пародій на основі його інтерв’ю в червні 2002 року на іспанському телешоу.
- У Нью-Йорку пройшов похорон репера DMX. Труну з артистом провезли вулицями міста на модернізованій машині з величезними колесами.