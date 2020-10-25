Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
В 2014 году у Ли Гон Хи случился сердечный приступ, после этого у него начались проблемы со здоровьем.
Из-за этого последние годы Samsung фактически руководит его сын – Ли Чжэ Ену, сам Ли Гон Хи был лишь формальным главой компании.
“Председатель Ли был истинным провидцем, превратившим Samsung из местного бизнеса в ведущего мирового новатора и промышленного гиганта. Его заявление 1993 года о «новом управлении» стало движущей силой видения компании по предоставлению лучших технологий для развития глобального общества. Его наследие будет вечным”, – заявили в Samsung.
- Ранее сообщалось, что основатель известного бренда Kenzo, японско-французский дизайнер Кензо Такада, умер от осложнений коронавирусной болезни.