В Сеуле умер глава южнокорейского концерна Samsung Ли Гон Хи. Ему было 78 лет.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

В 2014 году у Ли Гон Хи случился сердечный приступ, после этого у него начались проблемы со здоровьем.

Из-за этого последние годы Samsung фактически руководит его сын – Ли Чжэ Ену, сам Ли Гон Хи был лишь формальным главой компании.

“Председатель Ли был истинным провидцем, превратившим Samsung из местного бизнеса в ведущего мирового новатора и промышленного гиганта. Его заявление 1993 года о «новом управлении» стало движущей силой видения компании по предоставлению лучших технологий для развития глобального общества. Его наследие будет вечным”, – заявили в Samsung.