Об этом изданию “Гордон” сообщил его сын Константин.
Причина смерти – тромб.
Дату похорон родные сообщат позже.
Ивану Салию было 76 лет.
С 20 марта 1992 года по 12 апреля 1993 был первым председателем КГГА.
Работал руководителем Контрольной службы президента Украины, советником премьер-министра Украины, президентом Ассоциации народных депутатов, руководителем Центра развития городов, первым заместителем исполнительного директора Ассоциации городов Украины.
В 1999-2000 и 2002-2003 годах был заместителем председателя КГГА, начальником Главного управления транспорта, затем был первым заместителем министра Министерства транспорта Украины по связям с Верховной Радой.
В 2008 году возглавил Всеукраинский союз производителей строительных материалов и изделий, а в 2009 году – Комитет предпринимателей производителей строительных материалов и изделий при Торгово-промышленной палате Украины.
Салий был депутатом Верховной Рады I и III созывов.
- Умер украинский политик, народный депутат шести созывов Верховной Рады Украины Анатолий Матвиенко.