Об этом изданию “Гордон” сообщил его сын Константин.

Причина смерти – тромб.

Дату похорон родные сообщат позже.

Ивану Салию было 76 лет.

С 20 марта 1992 года по 12 апреля 1993 был первым председателем КГГА.

Работал руководителем Контрольной службы президента Украины, советником премьер-министра Украины, президентом Ассоциации народных депутатов, руководителем Центра развития городов, первым заместителем исполнительного директора Ассоциации городов Украины.

В 1999-2000 и 2002-2003 годах был заместителем председателя КГГА, начальником Главного управления транспорта, затем был первым заместителем министра Министерства транспорта Украины по связям с Верховной Радой.

В 2008 году возглавил Всеукраинский союз производителей строительных материалов и изделий, а в 2009 году – Комитет предпринимателей производителей строительных материалов и изделий при Торгово-промышленной палате Украины.

Салий был депутатом Верховной Рады I и III созывов.