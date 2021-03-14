Умер бывший бесспорный чемпион мира в среднем весе Марвин Хаглер. Ему было 66 лет.

О смерти Марвина сообщила его жена, пишет BBC.

Американец доминировал в среднем весе с 1979 года до его так называемого “спорного поражения” Шугар Рэй Леонарду в апреле 1987 года.

“Сегодня, к сожалению, мой любимый муж Марвелус Марвин неожиданно скончался в своем доме здесь, в Нью-Гэмпшире”, – сказала его жена Кей Хаглер.

За свою 14-летнюю профессиональную карьеру Хаглер дрался 67 раз, выиграв 62.

Он выигрывал 52 боя нокаутом, дважды сыграл вничью и трижды проиграл.

В сентябре 1980 года Хаглер дрался с британцем Аланом Минтером на стадионе Уэмбли, чтобы завоевать свои первые титулы чемпиона мира, выиграв пояса WBA и WBC.

Его самый известный бой произошел в апреле 1985 года, когда он дрался с Томасом “Наемным убийцей” Хернсом за три жестоких раунда – классический бой, известный как “Война”.

Хаглер провел 12 успешных защит титула до своего поражения от Леонарда раздельным решением судей, и год спустя он завершил карьеру.