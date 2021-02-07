Умер бывший чемпион мира в супертяжелом весе Леон Спинкс, наиболее известный победой над Мухаммедом Али в 1978 году, Ему было 67 лет.

Об этом сообщает CNN.

Спинкс проиграл свою пятилетнюю битву с раком простаты и другими видами рака. Его не стало 5 февраля.

Спинкс родился в Сент-Луисе, штат Миссури, и представлял Соединенные Штаты на Олимпийских играх 1976 года в Монреале (Канада) в полутяжелом весе и выиграл золотую медаль.

Он встретился с Мухаммедом Али в Лас-Вегасе, штат Невада, 15 февраля 1978 года, победив и став бесспорным чемпионом по боксу в супертяжелом весе. Это был только восьмой профессиональный бой Спинкса и одно из величайших разочарований в истории бокса.

На этой фотографии от 15 февраля 1978 года Леон Спинкс (справа) бьет правым хуком с Мухаммедом Али во время последних раундов их чемпионского боя в Лас-Вегасе.

Тем не менее Спинкс и Али снова встретились семь месяцев спустя в Superdome в Новом Орлеане. Али выиграл и вернул себе титул в супертяжелом весе.

Спинкс закончил карьеру в 1995 году с рекордом 26-17-3 с 14 нокаутами. В 2017 году его имя было внесено в Зал славы бокса Невады.

В 2019 году у него диагностировали рак простаты. В декабре того же года он был госпитализирован после того, как рак распространился на его мочевой пузырь.