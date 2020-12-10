В возрасте 64 лет умер легендарный итальянский футболист, чемпион мира, обладатель "Золотого мяча" Паоло Росси.

Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Росси скончался в возрасте 64 лет после продолжительной болезни, у него был рак легких.

Лучше всего футболиста помнят за то, что он забил легендарный хет-трик в матче со сборной Бразилии, где Италия победила со счетом 3: 2.

“В четверг перед началом всех матчей УЕФА минутой молчания почтит память покойного великого Паоло Росси, героизм которого помог Италии добиться победы на чемпионате мира по футболу 1982 года”, – сообщает УЕФА.

Росси выступал за клубы “Ювентус”, “Милана”, “Комо”, “Виченца”, “Верона” и “Перуджа”. В составе “Ювентуса” футболист дважды становился чемпионом Италии, а также выигрывал Кубок Кубков (1984) и Кубок европейских чемпионов (1985).