Об этом сообщили в официальном Twitter-аккаунте журналиста.

Отмечается, что Кинг умер 23 января в медицинском центре Седарс-Синай в Лос-Анджелесе.

В начале января мужчина был госпитализирован с коронавирусом. Ситуацию осложняло и то, что в прошлом Кинг имел серьезные проблемы со здоровьем. В частности, у него диагностировали диабет, он перенес несколько сердечных приступов, а в 2017 году прошел курс лечения от рака легких.

Ларри Кинг — знаменитый американский журналист. Лоуренс Харви Зейгер родился 19 ноября 1933 года в Бруклине, Нью-Йорк. Его родителями были швея Дженни Гитлиц и предприниматель и работник оборонного завода Эдди Зейгер. Кинг родился в семье эмигрантов. Отец родом из Коломыи (Украина), мать — из Вильнюса (Литва). В семье Зейгер было три сына: первый, Ирвин родился в 1932 году, но умер в шесть лет от аппендицита. После рождения Лоуренса, в семье Зейгер родился еще один сын — Марти.

Заинтересованность журналистикой преследовала Ларри еще с детства. Ему удалось взять интервью у всех известных политиков и бизнесменов. С 1985 по 2010 год он работал в CNN, а в 2012 году начал вести собственное шоу “Larry King Now” на Hulu.