Сьогодні вночі помер відомий український літературознавець, публіцист, прозаїк, дитячий письменник і громадський діяч Михайло Слабошпицький.

Про це повідомила дружина Слабошпицького Світлана Короненко.

Що стало причиною смерті Слабошпицького наразі невідомо. У липні йому мало б виповнитися 75 років.

Михайло Слабошпицький – член Національної спілки письменників України, лауреат національної премії імені Тараса Шевченка (2005) за роман-біографію “Поет із пекла”. Серед його доробку: книги “Никифор Дровняк із Криниці”, “Веньямін літературної сім’ї (Олекса Влизько)”, “З голосу нашої Кліо”, “Українські меценати”, “Українець, який відмовився бути бідним” (про Петра Яцика), “Пейзаж для Помаранчевої революції”, “25 поетів української діаспори”.

Його син Мирослав є відомим українським кінорежисером, дочка Іванна – журналісткою.