Об этом сообщает агентство AFP.

Как рассказали AFP его родственники, легендарный дизайнер Пьер Карден умер сегодня в возрасте 98 лет.

“Сын итальянских иммигрантов, ставший бизнесменом с мировым именем, умер утром в американской больнице в Нейи”, – сообщает агентство.

Le couturier français Pierre Cardin est mort #AFP pic.twitter.com/0fUqPSRdf6 — Agence France-Presse (@afpfr) December 29, 2020

Пьер Карден — французский модельер итальянского происхождения. Он родился 2 июля 1922 года в итальянском городке Сан-Бьяджо-ди-Каллальта в многодетной семье. Отец Пьера был военнослужащим, а затем стал виноделом. В 1924 году родители Кардена переехали во Францию. В молодости Пьер устроился подрабатывать помощником портного. Спустя три года он переехал в город Виши, где устроился портным в магазин мужского платья.

В 23 года Карден приехал в Париж. Там он много работал в разных ателье и в итоге получил заказ на костюмы для фильма “Красавица и чудовище” режиссера Жана Кокто. Позже стал главным модельером дома “Кристиан Диор”, после чего и началась его карьера.