Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.
“С болью в сердце я сообщаю тот факт, что сегодня вечером тихо умер мой замечательный брат Роберт”, – сказал Дональд Трамп.
Пока не сообщается, что стало причиной смерти. В ряде сообщений американских СМИ говорилось, что Роберт Трамп серьезно болен.
“Он был не просто моим братом, он был моим лучшим другом. Его память навсегда останется в моем сердце”, – сказал Дональд Трамп.
Роберт был младшим из пяти детей Фреда и Мэри Энн Трамп и родился через два года после Дональда.
Старший из детей, Фред-младший, умер в 1981 году.
Роберт Трамп работал в семейной фирме, занимающейся недвижимостью. Однако, в отличие от своего брата Дональда, он вел неприметную жизнь пенсионера в штате Нью-Йорк.
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