В возрасте 71 года умер младший брат нынешнего президента США Дональда Трампа - Роберт Трамп. Он умер в больнице в Нью-Йорке.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

“С болью в сердце я сообщаю тот факт, что сегодня вечером тихо умер мой замечательный брат Роберт”, – сказал Дональд Трамп.

Пока не сообщается, что стало причиной смерти. В ряде сообщений американских СМИ говорилось, что Роберт Трамп серьезно болен.

“Он был не просто моим братом, он был моим лучшим другом. Его память навсегда останется в моем сердце”, – сказал Дональд Трамп.

Роберт был младшим из пяти детей Фреда и Мэри Энн Трамп и родился через два года после Дональда.

Старший из детей, Фред-младший, умер в 1981 году.

Роберт Трамп работал в семейной фирме, занимающейся недвижимостью. Однако, в отличие от своего брата Дональда, он вел неприметную жизнь пенсионера в штате Нью-Йорк.