О смерти продюсера сообщил рок-вокалист Дэвид Ковердэйл в Twitter.

“С очень тяжелым сердцем я только что узнал, что мой очень дорогой друг и продюсер Мартин Берч скончался… Мартин был огромной частью моей жизни… помогал мне с первой встречи до Slide It В… Мои мысли и молитвы с его семьей, друзьями и поклонниками”, — написал он.

Как уточняет Variety, причина смерти Мартина Берча не известна.

Мартин Берч работал над альбомами In Rock и Machine Head для Deep Purple, Rising и Long Live Rock’n Roll для Rainbow, Killers, Number of The Beast, Piece Of Mind и Somewhere In Time для Iron Maiden, Saints & Sinners, в который вошел хит Here I Go Again Whitesnake. Работал над сольными проектами Роджера Гловера и Джона Лорда. Мартина Берча можно увидеть в клипе Holy Smoke Iron Maiden.