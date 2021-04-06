Об этом сообщает Bloomberg.

О его смерти сообщила София Джонсон, помощник директора программы экономических исследований Колумбийского университета, где Манделл был почетным профессором.

Манделл получил Нобелевскую премию по экономике в 1999 году за свою теорию о том, что гибкие рынки, включая свободное движение рабочей силы и капитала, необходимы для успеха зоны с единой валютой. Его исследование помогло заложить основу для евро.

“Политический клей внутри Европы, поддерживающий ее целостность, – евро – это лучшее, что было для нее с момента создания общего рынка”, – сказал Манделл в интервью Bloomberg Radio в 2012 году.

Манделл также считался архитектором экономики предложения, в первую очередь ориентированной на снижение предельных налоговых ставок для стимулирования производства и потребления товаров и услуг. Президент Рональд Рейган принял эту философию в форме снижения налогов и контроля над инфляцией, которая помогла обеспечить экономический рост в 7,3% в 1984 году, самый высокий за три десятилетия.

Сторонник свободных рынков, открытой торговли и ограниченного правительства, Манделл поддерживал фиксированные обменные курсы. В 2009 году, после самой серьезной мировой рецессии с 1930-х годов, экономист возобновил свой призыв к фиксации европейской валюты по отношению к доллару, заявив, что колебания обменного курса вызвали дисбалансы, которые привели к глобальному финансовому кризису.

Его взгляды расходились с покойным Милтоном Фридманом, также лауреатом Нобелевской премии, который сказал, что гибкие обменные курсы более благоприятны для торговли, потому что они регулируются автоматически, позволяя стране контролировать собственную денежную массу.