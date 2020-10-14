Об этом сообщает “BBC Украина” со ссылкой на жену ученого.

Александр Пономарив более 40 лет преподавал в университете им. Шевченко на факультете журналистики, который впоследствии превратился в Институт журналистики.

До обучения журналистов работал в Институте языкознания имени Потебни.

Пятый президент Петр Порошенко назвал Пономарива “принципиальным борцом за украинский язык”.

“В течение 40 лет он был любимцем всех поколений выпускников журфака – воспитанниками профессора почти вся современная медиасообщество Украины. Вечная память великому языковеду и талантливому учителю”, – написал слова соболезнования Петр Порошенко.

Пономарив – автор более 250 научных, научно-популярных и научно-публицистических работ по истории, стилистики и культуры украинского языка. Он также регулярно вел блоги на BBC News Украина, где разъяснял правила словоупотребления.

Стоит отметить, что Александр Пономарив сам родом из российского Таганрога, но, как он сам говорил, что в Таганроге почти все этнические украинцы.

“Мой родной город и все окружающие села – это этническая украинская территория, которая была заселена выходцами из южной Черниговской области и Полтавской, там даже говор был полтавскийя. Моя бабушка родилась в Черниговской области, а затем девушкой приехала в село Носовка под Таганрогом”, – сказал в интервью “Кредо”.

Руссифицированной он считал и свою фамилию – Пономарев. Именно поэтому сменил ее на украинскую – Пономарив.

Похороны Александра Пономарива состоятся в субботу, 17 октября. Именно 17 октября ему должно было исполниться 85 лет.