На 83-м году жизни умер первый министр иностранных дел независимой Украины Анатолий Зленко.

Об этом сообщили украинские дипломаты Константин Елисеев и Маркиян Лубкивский.

“С невыразимой болью получил трагическое известие о том, что не стало первого главы МИД независимой Украины, моего учителя и дипломатического отца Анатолия Максимовича Зленко! Все, чего я достиг в дипломатии – благодаря его школе дипломатии. Искренние соболезнования семье Зленко. Вечная память!” – написал он в Twitter.

Также о смерти Зленко написал дипломат Маркиян Лубкивский.

“Нет слов. Нет слез. Ушел в вечность Анатолий Максимович Зленко – мой дорогой учитель, мой второй отец, моя наука, моя дипломатия… Вечная память и вечная слава патриарху украинской дипломатии!” – пишет он в Facebook.

Анатолий Зленко был министром иностранных дел Украины в 1990-1994, а также в 2000-2003 годах. Кроме того, он был постоянным представителем Украины при ООН, послом во Франции и Португалии и представителем Украины в Комиссии ООН по правам человека.