В Калифорнии (США) после рецидива рака умер Тимоти Рэй Браун, первый человек, который вылечился от ВИЧ.

Об этом сообщил его партнер Тим Хоффген в Facebook.

“С прискорбием сообщаю, что Тимоти скончался сегодня днем рядом со мной и друзьями, после 5-месячной битвы с лейкемией”, – написал он.

Браун родился 11 марта 1966 года. Он стал известен как “берлинский пациент” после того, как поборол ВИЧ в 2007 году.

Случай американца очаровал и вдохновил целое поколение врачей по ВИЧ, а также пациентов, инфицированных вирусом. Многие начали надеяться, что однажды будет найдено лекарство, которое в конечном итоге положит конец вирусу.

У Брауна был диагностирован ВИЧ в 1995 году, когда он жил в Берлине, а в 2006 году у него также был диагностирован тип рака крови, известный как острый миелоидный лейкоз.

Хотя Браун не заразился ВИЧ более десяти лет после лечения, в прошлом году у него случился рецидив лейкемии. Его врачи сказали, что рак крови распространился на его позвоночник и мозг. Он лечился в хосписе в своем родном городе Палм-Спрингс, штат Калифорния.

Для Хюттера, немецкого врача, который лечил Брауна в 2007 году, этот случай был выстрелом в темноту. Лечение включало разрушение иммунной системы пациента и трансплантацию стволовых клеток с мутацией гена CCR5, которая сопротивляется ВИЧ.

Лишь небольшая часть людей – большинство из них выходцы из Северной Европы – имеют мутацию CCR5, которая делает их устойчивыми к ВИЧ.

Этот и другие факторы сделали лечение Брауна дорогим, сложным и очень рискованным. Большинство экспертов говорят, что это никогда не станет способом вылечить всех пациентов с ВИЧ, так как многие из них рискуют умереть от самой процедуры.