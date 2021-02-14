Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.
Причина смерти официально не названа.
“Печальная новость … На 65 году жизни скончался Посол Украины в КНР Сергей Алексеевич Камышев. Известный профессионал, за долгие годы дипломатической работы он сделал выдающийся вклад в развитие отношений Украины со странами Азии и Ближнего Востока. Светлая память и искренние соболезнования близким”, – написал Кулеба.
Сергей Камышев возглавлял украинское посольство в Пекине с 2004 по 2009 год. В октябре 2019-го президент Владимир Зеленский повторно назначил дипломата на эту должность.
Камышев родился в 1956 году в Днепропетровске, с конца 1970-х до начала 1990-х занимал руководящие должности в угольно-добывающей промышленности в Донецке. В 1993 году он получил второе высшее образование, окончив Дипломатическую академию МИД РФ, а в следующем году начал работать в Министерстве иностранных дел Украины.
К началу 2000-х годов Сергей Камышев работал в украинских посольствах в Египте, Ливане и Сирии, затем — в аппарате МИД. В 2009-2010 годах возглавлял Департамент консульской службы, с 2010-го по 2014-й работал в Кабмине заместителем министра Кабинета министров и заместителем руководителя Секретариата. В 2019 году, до второго назначения на должность посла Украины в КНР, Камышев был советником главы Офиса президента.
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