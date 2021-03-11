Премьер-министр Республики Кот-д`Ивуар Амед Бакайоко умер от рака в одно из немецких клиник. Ему было 57 лет.

Об этом в Twitter сообщил президент страны Алассан Уаттара.

“Наша страна в трауре. Я с огромным сожалением сообщаю о смерти премьер-министра Амеда Бакайоко, главы правительства, министра обороны, в эту среду, 10 марта 2021 года, в Германии, в результате рака”, – написал он.

Он выразил соболезнования семье премьера и “всем ивуарийцам”.

Бакайоко был премьер-министром с июля 2020 года. Он сменил на этой должности Амаду Гон Кулибали, которому стало плохо во время заседания правительства. Позже его госпитализировали, и в больнице он умер.