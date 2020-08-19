Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

“Металлург, инженер, изобретатель, ученый, преподаватель. Первый награжден званием Героя Украины. Академик. Гений. Легенда. Есть много слов, которыми можно описать Бориса Евгеньевича Патона. Однако нет таких слов, которые в полной мере могли бы раскрыть масштаб его личности. И масштаб той утраты, которую сегодня понесла наша страна. В возрасте 101 года от нас ушел великий украинец. Я искренне благодарю судьбу за то, что в жизни мне представилась возможность лично пообщаться с Борисом Евгеньевичем. Это была грандиозная личность. Трудно писать о нем в прошлом времени. Мои искренние соболезнования семье и близким Бориса Евгеньевича. Вечная память! ” – написал Зеленский.

Борис Патон родился в 1918 году в Киеве в семье известного ученого Евгения Патона (1870-1953), позже директора и основателя Института электросварки, и Натальи Патон (1885-1971), домохозяйки.

В 1941 году окончил Киевский политехнический институт по специальности инженер-электрик; защитил кандидатскую диссертацию.

Борис Патон – ученый в области сварочных процессов, металлургии и технологии металлов, доктор технических наук (1952) президент НАН Украины (с 1962), первый награжден званием Герой Украины.

Он также является автором и соавтором более 720 изобретений (500 иностранных патентов), более 1200 публикаций, в том числе 20 научных монографий.