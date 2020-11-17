Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его коллег.
“Роман Григорьевич умер в больнице, это произошло сегодня”, – сказал собеседник агентства. Причину смерти Виктюка он не назвал.
Также известно, что в конце октября режиссера госпитализировали с COVID-19.
Роман Виктюк родился 28 октября 1936 во Львове. Он – советский, украинский, российский театральный актер и режиссер, народный артист Украины, народный артист России.
Был постановщиком около 200 спектаклей. Из наиболее известных – “Служанки”, “Федра”, “Мадам Баттерфляй”, “Лолита”, “Дама без камелий”.
- Ранее сообщалось, что 6 ноября в возрасте 86 лет скончался писатель-сатирик Михаил Жванецкий.