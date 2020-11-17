Российский и украинский театральный режиссер Роман Виктюк умер на 85 году жизни.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его коллег.

“Роман Григорьевич умер в больнице, это произошло сегодня”, – сказал собеседник агентства. Причину смерти Виктюка он не назвал.

Также известно, что в конце октября режиссера госпитализировали с COVID-19.

Роман Виктюк родился 28 октября 1936 во Львове. Он – советский, украинский, российский театральный актер и режиссер, народный артист Украины, народный артист России.

Был постановщиком около 200 спектаклей. Из наиболее известных – “Служанки”, “Федра”, “Мадам Баттерфляй”, “Лолита”, “Дама без камелий”.