Об этом в Facebook написала его дочь Юлия Микитенко.
“Надеюсь, ты наконец найдешь там покой. Люблю тебя, па. С миром”, – написала Юлия.
11 октября Николай Микитенко совершил акт самосожжения на Майдане Незалежности. Военный получил 90% ожогов тела, он впал в кому.
На странице дочери в Facebook отмечается, что ветеран совершил самоподжог из-за несогласия с политикой нынешнего руководства государства, “а именно разведением войск на линии разграничения и ползучей оккупацией России”.
Николай Микитенко был в Самообороне Майдана, воевал на Востоке в составе батальона имени Сергея Кульчицкого. Участвовал в боях под Славянском.
- Пятый президент Украины, лидер “Европейской Солидарности” Петр Порошенко заявил, что если на украинских военнослужащих начнут накладывать штрафы за открытый без приказа ответный огонь по оккупантам на Донбассе, он готов их оплатить.