14 октября от ожогов скончался ветеран АТО Николай Микитенко, который совершил акт самосожжения на Майдане Незалежности.

Об этом в Facebook написала его дочь Юлия Микитенко.

“Надеюсь, ты наконец найдешь там покой. Люблю тебя, па. С миром”, – написала Юлия.

11 октября Николай Микитенко совершил акт самосожжения на Майдане Незалежности. Военный получил 90% ожогов тела, он впал в кому.

На странице дочери в Facebook отмечается, что ветеран совершил самоподжог из-за несогласия с политикой нынешнего руководства государства, “а именно разведением войск на линии разграничения и ползучей оккупацией России”.

Николай Микитенко был в Самообороне Майдана, воевал на Востоке в составе батальона имени Сергея Кульчицкого. Участвовал в боях под Славянском.