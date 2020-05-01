Об этом сообщает российское информагентство “Интерфакс”.

Чиновник умер, сегодня утром, 1 мая. Причина его смерти неизвестна.

“Сегодня рано утром скончался наш коллега – заместитель председателя совета министров Королев Павел Эдуардович. Человек системный, приехал из столицы, очень много сделал для республики Крым”, – сообщил “глава региона” Сергей Аксенов на заседании регионального оперативного штаба по COVID-19.

Королев стал “вице-премьером Крыма” в конце 2016 года, курировал работу так называемых министерства имущественных и земельных отношений, а также госкомитета по государственной регистрации и кадастру Крыма.

До этого назначения в течение четырех лет работал заместителем министра экономического развития РФ.