Его смерть газете The Washington Post подтвердил его брат Джимми Флинт, но причину не назвал.
Почти 50 лет имя Флинта было одним из самых громких в индустрии развлечений для взрослых. В 1974 году он основал журнал “Hustler”, который принес ему известность и богатство, а также бесчисленные юридические проблемы.
Журнал и известность Флинта также привели к тому, что он был подстрелен в 1978 году при попытке убийства серийным убийцей Джозефом Полом Франклином. В результате стрельбы Ларри был парализован ниже пояса и прикован к инвалидной коляске. Всю жизнь он страдал от постоянной боли и других проблем со здоровьем.
Флинт пытался заняться политикой и баллотироваться в президенты в 1984 году, а также на пост губернатора Калифорнии на выборах 2003 года.
Кроме того, он внес свой вклад во время судебного процесса по делу об импичменте Биллу Клинтону, предложив 1 миллион долларов за доказательства сексуальных отношений президента в Белом доме для публикации своего “Отчета Флинта”. Также в 2017-м он объявил награду в 10 миллионов долларов за информацию, которая поможет привести к импичменту Дональда Трампа.
В 1996 году на экраны вышел ставший позднее культовым биографический фильм Милоша Формана “Народ против Ларри Флинта”, который охватывал жизнь издателя в 1970-1980-е годы. Главную роль сыграл Вуди Харрельсон. Фильм получил главный приз Берлинского фестиваля.
Флинт был женат 5 раз. На своей нынешней жене – Элизабет Берриос – он женился в 1998 году. У него 5 дочерей и сын, а также множество внуков и правнуков.
- Ранее сообщалось, что в возрасте 87 лет скончался известный американский теле- и радиоведущий Ларри Кинг.