Скончался издатель и владелец порно-журнала Hustler Ларри Флинт. Ему было 78 лет.

Его смерть газете The Washington Post подтвердил его брат Джимми Флинт, но причину не назвал.

Почти 50 лет имя Флинта было одним из самых громких в индустрии развлечений для взрослых. В 1974 году он основал журнал “Hustler”, который принес ему известность и богатство, а также бесчисленные юридические проблемы.

Журнал и известность Флинта также привели к тому, что он был подстрелен в 1978 году при попытке убийства серийным убийцей Джозефом Полом Франклином. В результате стрельбы Ларри был парализован ниже пояса и прикован к инвалидной коляске. Всю жизнь он страдал от постоянной боли и других проблем со здоровьем.

Флинт пытался заняться политикой и баллотироваться в президенты в 1984 году, а также на пост губернатора Калифорнии на выборах 2003 года.

Кроме того, он внес свой вклад во время судебного процесса по делу об импичменте Биллу Клинтону, предложив 1 миллион долларов за доказательства сексуальных отношений президента в Белом доме для публикации своего “Отчета Флинта”. Также в 2017-м он объявил награду в 10 миллионов долларов за информацию, которая поможет привести к импичменту Дональда Трампа.

В 1996 году на экраны вышел ставший позднее культовым биографический фильм Милоша Формана “Народ против Ларри Флинта”, который охватывал жизнь издателя в 1970-1980-е годы. Главную роль сыграл Вуди Харрельсон. Фильм получил главный приз Берлинского фестиваля.

Флинт был женат 5 раз. На своей нынешней жене – Элизабет Берриос – он женился в 1998 году. У него 5 дочерей и сын, а также множество внуков и правнуков.