Об этом сообщает NHK со ссылкой на его офис.

Дизайнер умер 21 июля, но о его смерти сообщили только сейчас.

Также о смерти Ямамото в Instagram сообщила его дочь, японская актриса Мираи Ямамото.

“В моих глазах отец был не только эклектичной и энергичной душой, какой его знал мир, но и человеком вдумчивым, добросердечным и любящим. Он ценил общение и осыпал меня любовью на протяжении всей моей жизни”, – написала она.

Сообщается, что Ямамото долгое время боролся с лейкозом, в начале мая его госпитализировали и последние месяцы проходил лечение в одной из больниц Токио. На похоронах Ямамото присутствовали только самые близкие родственники.

Ямамото создавал свои коллекции, вдохновляясь сюжетами из японского искусства и театра кабуки. Он участвовал в показах в Париже и Нью-Йорке, сотрудничал с модными домами, в том числе Louis Vuitton. Большую роль в его карьере сыграла работа с певцом Дэвидом Боуи – он создал легендарную коллекцию костюмов для его турне в поддержку альбома Ziggy Stardust.

Его последним шоу для подиума стал показ коллекции осень-зима 1992. Тем не менее под его именем продолжали выпускать лицензионные продукты от очков до посуды. Сам дизайнер проводил масштабные мероприятия, которые он называл Супер шоу.