Певец и сооснователь группы Fleetwood Mac Питер Грин умер в возрасте 73 лет.

Об этом сообщает CNN.

Питер Аллен Гринбаум родился 29 октября 1946 года в Лондоне и впервые взял в руки гитару в десять лет.

Карьеру музыканта он начал в группе Peter B’s Looners. В 1966 Грин его пригласили в Bluesbreakers вместо ушедшего Эрика Клэптона.

В 1967 году вместе с барабанщиком Миком Флитвудом основал группу Fleetwood Mac. Позже а группу пришел басист Джонни Макви. Они написали хиты Albatross, Black Magic Woman и Oh Well. В 1970 году Питер Грин ушел из Fleetwood Mac из-за проблем с наркотиками.

В 1998 году его включили в Зал славы рок-н-ролла.