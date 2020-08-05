Об этом сообщает пресс-служба Объединенной еврейской общины Украины, президентом которой является Коломойский.
“4 августа 2020 года стала известна прискорбная весть о том, что покинула материальный мир душа Зои Израилевны Коломойской. Объединенная еврейская община Украины от имени еврейских общин и организаций Украины выражает семье Коломойских сочувствие”, – говорится в сообщении.
Мать олигарха умерла на 81-м году жизни. Причина и место смерти женщины не указывается.
Как известно, Зоя Израиливна Коломойская была инженером и работала в молодости в днепровском институте “Промстройпроект”.
- Ранее сообщалось, что во вторник агенты Федерального бюро расследований США провели обыски в офисах компании, связанной с украинским олигархом Игорем Коломойским.